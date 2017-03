Salingia Barmen will gegen Türkischen SV alles geben Von: hfs.

Letzte Aktualisierung: 17. März 2017, 10:10 Uhr

Jülich. Wenn man auf die Tabelle der Kreisliga A blickt, dann ist die Salingia aus Barmen in dieser Saison wahrlich nicht auf Rosen gebettet. Die Elf spielt gegen den Abstieg. Da mindestens vier Vereine am Ende runter in die B-Liga müssen, droht Barmen nach vierjähriger zur A-Liga-Zugehörigkeit der Absturz.