Jülich - Rurblümchen wollen in der Stadthalle Jülich viel Staub aufwirbeln

Jülich. „Hallo hallo, Rurblümchen hat heut‘ Namenstag“, so schallt es am kommenden Sonntag, 4. Februar, ab 15.45 Uhr bei der großen Kostümsitzung der KG Rurblümchen durch die Jülicher Stadthalle.

Mit einem Hauch von Wehmut ziehen die Rurblümchen, angeführt von ihrem Präsidenten Frank Kutsch, wohl zum vorletzten Mal in den altehrwürdigen Jülicher Narrentempel ein. Bei der Stadthallenverabschiedungsfeier wirken mit: Das Traditionskorps KG Treuer Husar Blau-Gelb von 1925 Köln, mit Musikparodie und Comedy folgt Linus, bekannt aus der Talentshow am Kölner Tanzbrunnen.

Wicky Junggeburth, der Mann für die nostalgischen kölschen Tön, wird wohl zum letzten Mal in der Stadthalle sagen „Ne watt iss et he ruhig, man hört zu, man kann mich bei den Blümchen verstehen“. Das Tanzcorps Rheinmatrosen der Großen Mülheimer KG von 1903, wird den Stadthallenstaub bei Ihren akrobatischen Aktionen von der Decke rieseln lassen. Lieselotte Lotterlappen, die Comedy-Dame von der Lahn, quasselt ohne Punkt und Komma und wird das Publikum sicherlich wieder mit einbeziehen. Die Domstürmer „werde met ihren Hits kumme“ und die Stadthalle zum Kochen bringen.

Et Klimpermännche Thomas Cüpper, aus Köln bringt Kölsche Verzäll und Krätzjer auf die Bühne. Die Überraschung Gruppe aus Hamburg sind die Big Maggas, sie bringen die Reeperbahn auf die Bühne und die Rentner aus Leidenschaft, Willi und Ernst, erzählen aus ihrem harten Rentnerleben.

Natürlich dürfen bei einer Rurblümchensitzung die Eigengewächse Thomas Oellers mit seiner Heimatrede und das grandiose Stadthallenumbauteam Herrenballett nicht fehlen. Die musikalische Begleitung erfolgt erstmals von der Thomas Arens Combo.

Infos und Restkarten können abgefragt werden unter www.kg-rurbluemchen.de sowie unter www.facebook.com/kuba.juelich/.

An Weiberfastnacht, 8. Februar, folgt der gemeinschaftliche „Konfettiball“ der Jülicher Karnevalsgesellschaften in der Stadthalle. Ab 14.11 werden DJs und die Cover Band „Fahrerflucht“ wieder für ausgelassene Stimmung in Saal und Zelt sorgen.