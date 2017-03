Runder Tisch zum Internationalen Frauentag

Linnich. Aus Anlass des Internationalen Frauentages lädt der Ortsverband von Bündnis 90 / Die Grünen Linnich in Kooperation mit dem Kreisverband Düren am Vorabend zu einem Runden Tisch ein unter dem Titel „Frauen in der Kommunalpolitik“, Erfahrungen und Perspektiven.

Die Veranstaltung beginnt am Dienstag, 7. März, um 19 Uhr im Deutschen Glasmalerei- Museum in Linnich, Rurstraße 9 - 11.

Nach einem Sektempfang gibt es zunächst eine kurze Führung durch das Haus und die aktuelle Ausstellung. Danach setzen sich die Gäste in lockerer Runde zum Gespräch zusammen.

Angela Hebeler, die langjährige Frauenreferentin des Landesverbandes, spricht als Gastrednerin das Eingangs- Statement.

Weitere geladene Teilnehmerinnen werden in kurzen Beiträgen über ihre politischen und persönlichen Erfahrungen in und mit der Kommunalpolitik berichten: Gu-drun Zentis, MdL, mit langjähriger Erfahrung in Stadtrat, Kreistag und diversen Gremien; Eva-Maria Kolonko-Hinssen, Kreistagsmitglied, Vorsitzende des Aufsichtsrates der Stadtentwicklungsgesellschaft Jülich; Isabel Elsner, Gemeinderatsmitglied in Langerwehe und jüngste Ratsfrau im Kreis Düren; Trude Krichel, ehemalige langjährige Ortsvorsteherin in Linnich- Kofferen; Dr. Sonja Bischoff, Stadtverordnete in Linnich.

Eingeladen sind nicht nur Frauen, die sich schon länger in kommunalpolitischen Zusammenhängen engagieren, sondern auch Frauen, die sich zunächst nur unverbindlich informieren und reinschnuppern möchten und grundsätzlich für grüne politische Ansätze aufgeschlossen sind.