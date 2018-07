RÖDINGEN.

Die Sonne strahlte mit den Rödinger Majestäten um die Wette, die am Freitagabend von Präses Dieter Telorac in der Pfarrkirche gekrönt wurden. Letzterer legte König Réné Töpfer die aus dem Jahre 1837 stammende Königskette um den Hals und seiner Frau Christina das Diadem ins Haar, eine Besonderheit in Rödingen.