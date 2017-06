Renommierte Pianistin Young-Hyun Cho gestaltet Klavierkonzert

Jülich. Im Rahmen der Ausstellung „Ren Rong – Dialog der Weltkulturen“ und auf Einladung des Internationalen Clubs Jülich kommt die amerikanische Pianistin Dr. Young-Hyun Cho nach Jülich.

Damit greift der Club das Angebot zum Dialog, das Ren Rong und das Museum Zitadelle ausgesprochen haben, auf und präsentiert ein Klavierkonzert mit internationalem Flair.

Young-Hyun Cho, die als Privatdozentin für Klavier an der University of Texas in Arlington arbeitet, ist weltweit anerkannt und hat Klavierkonzerte in den USA, Europa und Asien gegeben. Als gefragte Konzertpianistin trat sie unter anderem mit dem KBS Symphony Orchestra, dem Seoul National Symphony Orchestra, dem International Chamber Ensemble of Rome und dem Eastman School Symphony Orchestra auf und gewann zahlreiche renommierte Musikpreise.

Für ihr inzwischen viertes Gastspiel in der Jülicher Schlosskapelle hat sich Young-Hyun Cho Stücke von Ludwig van Beethoven und Frédéric Chopin ausgesucht.

Das Konzert beginnt am Freitag, 23. Juni, um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden zur Deckung der Kosten sind herzlich willkommen.

Da die Plätze in der Schlosskapelle begrenzt sind, sollten Musikliebhaber rechtzeitig 30 Minuten vor Konzertbeginn erscheinen.