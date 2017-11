Die Ausstellung undder Künstler

Die Vernissage der Ausstellung „Jülich – Neue Ansichten“ ist am Samstag, 25. November, um 18 Uhr in der Galerie an der Zitadelle, Düsseldorfer Straße 12, in Jülich. Marc Remus‘ Werke sind dort bis zum 30. Dezember ausgestellt, aber auch im Jahr 2018 auf Lager.

Marc Remus wurde 1969 in Frankfurt am Main geboren, wo er heute auch arbeitet. Ausgebildet wurde er in den USA. 1996 absolvierte er seinen Hochschulabschluss in Kunst am Art Center College of Design in Pasadena/Kalifornien. Seine Werke wurden und werden in Galerien in Europa und den USA angeboten und ausgestellt. Seine Stadtgemälde gibt es weltweit von über 70 großen und kleinen Städten.