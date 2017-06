Rekordergebnis: Stadtwerke verkaufen fast 300 Prozent mehr Strom

Jülich. Das Geschäftsjahr 2016 war für die Stadtwerke Jülich GmbH in der Tat bemerkenswert. „Exzellent“ nennt der Versorger, der sich als einziger in der Region zu 100 Prozent in Kommunalbesitz befindet, das Ergebnis. Der um 240.000 Euro (nach Steuern) erhöhte Gewinn von 1,8 Millionen Euro fasst das zusammen, was im Detail auf viele Ursachen zurückzuführen ist.

39 Millionen Euro Umsatz, 260 km Wasserleitungen Die Stadtwerke Jülich haben 2016 Umsatzerlöse von 39,4 Millionen Euro erzielt (Vorjahr 28,5 Millionen Euro). Der Jahresüberschuss beträgt 1,85 Millionen Euro. Die Umsatzrentabilität beträgt nach Unternehmensangaben 4,7 Prozent. Vermögens- und Finanzlage: Die Eigenkapitalquote stieg gegenüber dem Vorjahr von 25,3 auf 28,5 Prozent. Der Kommunalversorger hat im vergangenen Jahr 1,8 Kilometer neue Wasserleitungen verlegt und 1,3 Kilometer bestehende Leitungen erneuert. Die Gesamtlänge des Jülicher Wasserleitungsnetzes beträgt nun 260,3 Kilometer.

Ins Auge stechen im Abschluss, der Anfang der Woche dem Haupt- und Finanzausschuss vorgelegt wurde, enorme Steigerungen bei den Verkaufsmengen. Der Stromverkauf an Endkunden kletterte um sagenhafte 293 Prozent gegenüber dem Vorjahr (von 36.732 auf 144.417 Megawattstunden). Und beim Gas setzten die Stadtwerke 28 Prozent mehr ab (198.089 Megawattstunden). Die Erklärung dafür lieferte die Stadtverwaltung in der Sitzungsvorlage: Das gelang durch die Gewinnung eines (!) Großkunden.

Drittes wesentliches Geschäftsfeld des Versorgers ist das Trinkwasser. Dessen Absatz sank um zwei Prozent auf 1.741.000 Kubikmeter. In diesem Teilsegment haben die Stadtwerke allerdings gegenüber dem Vorjahr trotz Absatzrückgangs wieder schwarze Zahlen geschrieben. Im Jahr 2015 war hier ein Minus von knapp 95.000 Euro entstanden, weil laut Stadtverwaltung eine „Drohverlustrückstellung aufgrund der kartellrechtlichen Überprüfung des Wasserpreissystems erfolgte. Sprich: Der Versorger hat sich mit einer Rückstellung abgesichert, konnte diese in 2016 aber zum Teil wieder auflösen, so dass die Wasser-Sparte mit einem Überschuss von gut 656.000 Euro abschließt. Zum 1. Januar des Vorjahres ist die SWJ GmbH bekanntlich auf ein neues Wasserpreismodell umgestiegen.

Weniger Gäste in beiden Bädern

Der (rein betriebswirtschaftliche) „Klotz am Bein“ sind die beiden Bäder, die die Stadtwerke für ihre „Mutter“ betreiben und die defizitär sind. Diese Tendenz hat sich im vergangenen Jahr noch verstärkt. Der Zuschussbedarf stieg von rund 1,47 Millionen Euro in 2015 auf etwa 1,55 Millionen Euro in 2016. Ursächlich hierfür sind in der Kommentierung der Stadtverwaltung Besucherrückgänge, die im Falle des Freibades weitgehend auf die Witterung zurückzuführen seien. Hier war der Rückgang mit zwei Prozent auf 40087 Gäste moderat. Deutlicher war der Besucherrückgang im Hallenbad: um drei Prozent von 95437 auf 92497.

Nach Angaben von Geschäftsführer Ulf Kamburg auf Anfrage unserer Zeitung haben die Stadtwerke im vergangenen Jahr 4,6 Millionen Euro insgesamt investiert – unter anderem in das Leitungsnetz (siehe Infobox).

Nach Unternehmenseinschätzung bleibt der Wettbewerb in den liberalisierten Märkten für Strom und Gas hart und habe zugenommen. Die Umstellung auf eine kleinteilige Stromversorgung, die von Erneuerbaren Energien geprägt ist, stelle eine große Herausforderung dar, weil die Netzstabilität trotz schwankender Erzeugung durch Windenergie und Photovoltaik aufrechterhalten werden müssen. Auch vor diesem Hintergrund hatte die Geschäftsführung im Aufsichtsrat dafür plädiert, den Jahresgewinn nach Abzug eines letzten Verlustvortrags komplett in die Gewinnrücklage einzustellen. Das Kontrollgremium diskutierte nach Informationen der Stadtverwaltung kontrovers und stimmte mehrheitlich für diesen Vorschlag. Aus Politik und Verwaltung gab es dagegen den Vorschlag, gut 700.000 Euro als Gewinnabführung im Jülicher Etat zu verbuchen. Die „Tochter“ stützt die „Mutter“. Das stand Donnerstagabend im Stadtrat zur Entscheidung.