Reise nach Taicang: Der Jülicher Antrittsbesuch in China Von: Volker Uerlings

Letzte Aktualisierung: 16. Juni 2017, 16:07 Uhr

Jülich. Das geht schnell. Mitte Mai haben die beiden Bürgermeister von Taicang und Jülich, Jianguo Wang und Axel Fuchs, eine Absichtserklärung in Sachen Städtepartnerschaft unterzeichnet, da fliegt die erste Jülicher Delegation in die „deutsche Stadt“ Chinas. Anfang nächster Woche geht es los, wie Axel Fuchs auf Nachfrage unserer Zeitung informierte, da die Dienstreise doch sehr still und geräuscharm organisiert worden ist.