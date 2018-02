Raub in Gereonsweiler: Haftstrafe abgemildert Von: Wolfgang Schumacher

Letzte Aktualisierung: 6. Februar 2018, 15:22 Uhr

Aachen/Linnich. Fünfeinhalb Jahre Haft hatte Ewald K. (28) Anfang Mai 2014 für seine Raubtat – begangen etwa ein Jahr davor in Gereonsweiler – kassiert. Am Dienstag milderte die 4. Große Strafkammer am Aachener Landgericht das Urteil wegen schweren Raubes und Bedrohung mit einer Waffe ab.