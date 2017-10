Quartierswerkstatt „Wohnen im Alter“ im Foyer der Grundschule Nord

Jülich. Im Rahmen der altengerechten Quartiersentwicklung Nordviertel veranstaltet das Amt für Familie, Generationen und Integration der Stadt Jülich eine Quartierswerkstatt zum Thema „Wohnen im Alter – welche Möglichkeiten gibt es für mich?“.

Am Freitag, 10. November, von 15 bis 18 Uhr startet die Veranstaltung im Foyer der Grundschule Nord an der Berliner Straße.

Die gesellschaftlichen, vor allem demografischen Veränderungen rufen nach neuen Modellen des Wohnens. Der Bedarf an Unterstützung und Pflege steigt. Ein breites Spektrum an Angeboten ist wichtig, um den individuellen Bedürfnissen älterer Menschen zwischen Selbstbestimmung und Vollversorgung gerecht werden zu können. Befragt man Menschen, wie sie sich ihr Leben im Alter vorstellen, so wünschen sie sich mehrheitlich, möglichst lange und selbstbestimmt in ihrem eigenen Zuhause und in ihrer vertrauten Nachbarschaft wohnen zu können.

Mit der Quartierswerkstatt „Wohnen im Alter“ will die altengerechte Quartiersentwicklung in der Stadt Jülich bei Bürgerinnen und Bürgern, aber auch den Akteuren ein Nachdenken und eine Diskussion über alternative Wohnformen im Alter anstoßen. Selbstbestimmt Wohnen auch bei zunehmendem Unterstützungsbedarf, wie könnte das gehen? Dieser Frage widmen sich die eingeladenen Referentinnen und Referenten vom NRW-Landesbüro für innovative Wohnformen und von der Koordinierungsstelle „Wohnen für Hilfe“ an der Universität Köln.

Es werden Praxisbeispiele vorgestellt, die in Jülich selbst so noch nicht vorhanden sind, aber möglicherweise in der Zukunft initiiert werden könnten. An Informationsständen werden Beratungsangebote rund um das Thema „Wohnen im Alter“ präsentiert. Gemeinschaftliche Wohnformen unterschiedlicher Art, auch generationenübergreifend, kommen in den Blick.

Die Veranstaltung richtet sich an Bürgerinnen und Bürger aller Generationen. Aufgrund begrenzter Teilnehmerzahl wird um Anmeldung gebeten bis zum 6. November.

Das Programm der Veranstaltung gibt es zum Download auf www.juelich.de. Informationen und Anmeldung im Amt für Familie, Generationen und Integration,Telefon 02461/63239, Beatrix Lenzen, oder E-Mail: B.Lenzen@juelich.de