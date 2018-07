Kirchberg.

„Seit 1902 sind an uns die großen Unglücksfälle und die verheerenden Naturkatastrophen, von denen wir in der Region und aus der weiten Welt hören, praktisch vorbeigegangen“, sagte Pfarrer i. R. Dr. Peter Jöcken zu den Wallfahrtspilgern am „Donatushäuschen“ in Kirchberg. Vor der Prozession feierten die Gläubigen mit dem Kaplan einen Gottesdienst in der St. Martinus-Kirche.