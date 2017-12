Jülich.

Vor fast genau einem Jahr, zum 1. Januar 2017, sind Rauchmelder Pflicht in Gebäuden geworden, in denen Menschen schlafen. So soll die häufigste Todesursache bei einem Brand ausgeschlossen werden. Die meisten Menschen ersticken wegen des Rauchs im Schlaf. Seit Rauchmelder Pflicht sind, ist die Zahl der Einsätze für die Feuerwehr gestiegen – auch die der Fehlalarme.