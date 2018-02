Inden - Politischer Streit um eine Gastronomie in Inden

Inden.

Der Rat der Gemeinde Inden hat den Kauf des Hotels und Restaurants „Geuenicher Hof“ in Inden/Altdorf abgelehnt. Die Entscheidung fiel in einer nicht öffentlichen Sitzung mit 14:9 Stimmen. Die Verwaltung um Bürgermeister Jörn Langefeld hatte vorgeschlagen, den „Geuenicher Hof“ zu kaufen, um ihn kurzfristig in eine Flüchtlingsunterkunft umzuwandeln.