Jülich.

Simon Diercks, der „Hamburger Jung“, ist in seinem Leben schon viel herumgekommen. Vor 18 Jahren hatte er als Informatiker eine eigene kleine Agentur in seiner Heimatstadt, bis er irgendwann seine Berufung spürte und sich an der Theologischen Hochschule im hessischen Ewersbach für den Bund der Freien evangelischen Gemeinden zum Pastor ausbilden ließ.