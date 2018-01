Jülich.

„20C+M+B+18“ – diese Zahlen, Zeichen und Buchstaben werden in den ersten Tagen des Jahres an vielen Haus- und Wohnungstüren angebracht. Die königlichen Hoheiten aus dem Morgenland, hierzulande besser als Sternsinger bekannt, verteilen den Segenswunsch an Familienheime, die diesen gerne entgegennehmen möchten.