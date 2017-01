Inden/Altdorf.

Für PSS Inden/Altdorfs Landesoberligamannschaft standen im Dezember gleich zwei Wettkämpfe an. Nachdem sich die erste Mannschaft der Inden/Altdorfer in der zweiten Bundesliga Anfang Dezember an die Tabellenspitze geschossen hatte, wollte auch „Team II“ eine Woche später in Leverkusen-Steinbüchel als Tabellenführer in die Weihnachtspause gehen.