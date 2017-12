Barmen - Overbacher Ensembles begeistern mit Bachs Weihnachtsoratorium

Barmen.

Haus Overbachs musikalischen Höhepunkt in der Vorweihnachtszeit erlebten die Besucher am dritten Adventswochenende in der vollbesetzten Klosterkirche. Traditionell präsentiert der Overbacher Kammerchor mit Solisten und das Kammerorchester Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium.