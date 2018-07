Jülich - Oldtimer-Freunde stiften Erlös des Picknicks der Kinderkrebsstation

Jülich. Mitte Juni hatten die Oldtimerfreunde Langerwehe zum 6. Mal ihr mittlerweile traditionelles Oldtimer Picknick auf einer Wiese im Jülicher Brückenkopf-Park ausgerichtet. Neben rund 80 historischen Autos waren der Einladung auch etliche alte Reisemobile, Campinganhänger und auch einige betagte zweirädrige Fahrzeuge gefolgt.

Bei angenehmem Wetter gedieh diese Oldtimerveranstaltung für alle Teilnehmer zu einem schönen, gemütlichen Sonntag.

Wie bei sämtlichen Veranstaltungen zuvor, stand bereits bei der Planung fest, dass der Erlös dieses Events dem 1982 gegründeten Förderkreis für krebskranke Kinder gespendet werden sollte. Mit stattlichen 800 Euro im Gepäck machte sich eine Abordnung der Oldtimerfrende auf zur Uniklinik der RTWH Aachen zu Professor Dr. med. Udo Kontny, der die Spende freudig entgegen nahm und sich im Namen der jungen Patienten sehr herzlich bedankte. Die medizinische Arbeit auf der Station sei dank guter Forschung und modernster Medizin sehr erfolgversprechend.

Auf der anderen Seite dürfe man aber die persönliche Situation der betroffenen Familien und der kleinen Patienten nicht vergessen. Die jetzige Spende würde unter anderem dazu verwendet, sogenannte Schmerzpumpen anzuschaffen. Es handelt sich dabei um ein kleines Gerät, das über einen Schlauch direkt mit dem Patienten verbunden ist. Die Pumpe sorgt dafür, dass das Schmerzmittel langsam und kontinuierlich zugeführt wird. Sie erlaubt es dem Patienten, sich bei starken Schmerzen direkt selbst eine Extraportion Schmerzmittel zu verabreichen.

Eine eingebaute Sperre verhindert, dass es zu Überdosierungen kommen kann. Neben dem Leid, das die Krebserkrankung mit sich bringe, sei es wichtig, das Umfeld auf der onkologischen Station für die erkrankten Kinder und Jugendlichen stets so anzupassen, dass dort in beschränktem Maße so etwas wie Wohlfühlen überhaupt möglich sei. Zu diesem Zweck sei der Förderkreis „Hilfe für Krebskranke Kinder“ dringend und fortlaufend auf Spenden angewiesen.