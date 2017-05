Düren/Aldenhoven.

Simone Krieger ist berufstätig, Vollzeit. Im Café Bremen in Aldenhoven reicht sie den Kunden Kuchen und Brötchen über die Theke, organisiert, plant hinter den Kulissen. Ein- bis zweimal pro Woche ist sie auch im Schwesterbetrieb anzutreffen, der Bäckerei Stolz in Düren-Hoven. Im Monat arbeitet Krieger ein komplettes Wochenende durch, an zwei Wochenenden nur samstags, nur ein Wochenende hat sie ganz frei.