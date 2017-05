Nur noch sieben Spieler: Rhenania Lohn wirft das Handtuch Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2017, 10:01 Uhr

Jülich. Da staunte Schiedsrichter Johannes Neuß nicht schlecht. Er leitete am Donnerstagabend das angesetzte Nachholspiel in Gruppe 1 der Kreisliga B zwischen Amicitia Schleiden und Rhenania Lohn, als in der 70. Spielminute Gäste-Trainer Johannes Löhr auf ihn zu eilte und ihm mitteilte, dass sich die Lohner „ergeben“ würden.