Jülich.

„To live without my music would be impossible to do“ sang die A capella-Gruppe „Notsi(n)gnal” unter der Leitung von Judith Konopka – und meinte es auch so. Der Chor bewies im Rahmen eines Konzerts in der Schlosskapelle der Zitadelle wie vielseitig seine musikalische Leidenschaft ausgeprägt ist.