Jülich.

Die NoiseLess-Konzertreihe blickt aktuell auf eine 17-jährige Geschichte und zahlreiche musikalische Highlights zurück. Grund genug für ein besonderes Jubiläumskonzert im Kulturbahnhof. Diesmal stand die Jülicher David-Bowie-Coverband „L.D. Stardust and the Ziggys from Mars“ auf dem Programm und hatte zahlreiche Hits des englischen Ausnahmekünstlers im Gepäck.