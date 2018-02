Hasselsweiler - Neujahrsempfang des Alten- und Pflegeheimes „Heilige Familie“

Hasselsweiler. Kaum war 2017 ausgeklungen, wurde bereits das Neue Jahr mit einem Fest gestartet. Am Dreikönigstag erfolgte ein Neujahrsempfang für Bewohnerinnen, Bewohner, Angehörige, Besucher und ehrenamtliche Mitarbeiter in den noch festlich dekorierten Räumen des Alten- und Pflegezentrums „Heilige Familie“.

Nach einer kurzen Begrüßungsrede stärkten sich alle bei Kaffee und süßem Hefegebäck, in Form von Hufeisen, als Glücksbringer, bevor es mit einem liebevoll vorbereiteten Programm weiter ging. So wurden Neujahrsgedichte vorgelesen und über Neujahrsbräuche gesprochen.

Ein besonderes Highlight war der Auftritt des Männergesangsvereins „Lätitia“ Hasselsweiler, der mit herrlichen Stimmen und mit einer Auswahl seines Repertoires sehr beeindruckte.

Bei einigen Liedern waren die Zuhörer so gerührt, dass vor Ergriffenheit sogar ein paar Tränen flossen. Für diesen ehrenamtlichen Einsatz in ihrer Freizeit bedankten sich die Zuhörer mit einem herzlichen Applaus bei allen Chormitgliedern und ihrem Dirigenten Ralph Over. Zitat eines Bewohners: „Das ist richtig zu Herzen gegangen und war wunderschön!“

Bei der Verabschiedung betonte der Vorsitzende Helmut Lieven die langjährige gute Zusammenarbeit und lud zum Liederabend am 3. März in die Bürgerhalle ein. Nach diesem musikalischen Genuss erfolgte ein gelungener Rückblick auf die Veranstaltungen des Jahres 2017, der mit viel Engagement von Christian Melzener zusammengestellt und vorgetragen wurden.

Zum Abschluss des Neujahrsempfanges wurden noch gemeinsam Weihnachtslieder und das neue „Hasselsweiler Lied“ angestimmt, die Annette Theissen gekonnt am Flügel begleitete.

Für die tatkräftige Unterstützung dankten die Verantwortlichen allen Mitwirkenden, ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeitern, ohne die eine so schöne Feier nicht möglich gewesen wäre.