Jülich.

Mit skurril gezeichneten Charakteren in der Farce „Schlafzimmergäste“ von Alan Ayckbourn lockt das Ensemble „Bühne 80“ im April in die Stadthalle. Die Handlung des amüsanten Zweiakters springt zwischen drei nebeneinander liegenden Schlafzimmern auf der Bühne hin und her.