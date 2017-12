Jülich.

Das Jülicher Institut für Troposphärenforschung am Forschungszentrum und die Peking University arbeiten bereits seit 2003 zusammen. Messkampagnen im Perlfluss-Delta in der Provinz Kanton und zur Luftqualität während der Olympischen Spiele in Peking 2008 sind nur zwei Beispiele der langjährigen Kooperation, die unter anderem auch die Betreuung chinesischer Doktoranden am FZJ umfasst.