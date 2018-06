Selgersdorf - Neue Tollitäten stehen bei der KG Ulk Selgersdorf bereit

Selgersdorf. In diesem Jahr möchte sie die KG Ulk Selgersdorf wieder zum traditionellen Sommerfest am 30. Juni und 1. Juli einladen.

Mit dem traditionellen Bieranstich durch die amtierende Prinzessin Margot I. (Dreßen) beginnt am 30. Juni um 19 Uhr das Sommerfest am Schützenhaus in Selgersdorf, wo kühle Getränke die Gäste erwarten, für deren leibliches Wohl umfassend gesorgt sein wird. Mit einem gemütlichen Frühschoppen geht es am Sonntag, 1. Juli, um 10.30 Uhr weiter.

An beiden Tagen können die Besucher passend zur Fußball-WM ihr fußballerisches Geschick an der Torwand unter Beweis stellen.

Für die Kinder und Jugendlichen werden am Sonntag diverse Aktionen wie Hüpfburg und Kinderschminken bereitstehen, die vom Jugendausschuss der KG Ulk angeboten werden, so dass für einen geselligen Tag für die gesamte Familie gesorgt sein dürfte.

Selbstverständlich wird auch am Sonntag fürs leibliches Wohl gesorgt sein. So wird beispielsweise die Cafeteria schon ab 14 Uhr zum gemütlichen Plausch bei Kaffee und Kuchen einladen. Die KG Ulk Selgersdorf freut sich an beiden Tagen auf das Kommen vieler Gäste.

Ein närrisches Dreigestirn führt die KG Ulk Selgersdorf in die neue Session. Auf der jüngsten Mitgliederversammlung der KG Ulk Selgersdorf begrüßte Präsident Bernd Görres neben zahlreichen Mitgliedern die amtierende Prinzessin Margot I. (Dreßen), bei der er sich für die vergangene Session und die stets gute und karnevalistische Repräsentation der KG nochmals bedankte.

Dank an die aktiven Karnevalisten

Den anschließenden positiven Rückblicken des Geschäftsführers, des Schatzmeisters, des Senatspräsidenten, der Jugendabteilung und der Hoppi-Toppi‘s war der Dank an alle Aktiven, ob Prinzessin, dem Elferrat, der Prinzengarde, den Tanzgruppen, Solomariechen und Tanzpaaren, den Hoppi Toppi‘s, den Bühnen- und Wagenbauern, dem Senat sowie dem Vorstand zu entnehmen. Anschließend erfolgte die einstimmige Entlastung des geschäftsführenden Vorstandes und des Gesamtvorstands, bevor Simone Eßer, Sabrina Lamersdorf und Alex Claßen zu neuen Vertretern des Jugendausschusses gewählt wurden.

Mit großer Spannung erwarteten alle die anstehende Wahl der neuen Tollitäten für die kommende Session 2018/19. Es wurde ein karnevalistisches Trio gefunden, das die KG Ulk Selgersdorf in der neuen Session auf den Bühnen des Jülicher Landes repräsentieren wird. Mit begeistertem Applaus der Mitglieder wurde Prinz Thomas II. (Heil), Jungfrau Agnes I. (Jens Görres) und Bauer Ulrich I. (Mertz) einstimmig als Dreigestirn für die kommende Session gewählt.

Dem männlichen Dreigestirn und der KG Ulk Selgersdorf steht also eine tolle und närrische Session bevor, die wieder das ein oder andere Highlight bereithalten wird. So präsentiert die KG Ulk Selgersdorf am 24. Februar ab 17 Uh, Karneval aus der „guten alten Zeit“ mit der „Zweiten großen Nostalgiesitzung: urwüchsig und urkölsch“. Am Karnevalssamstag, 2. März, geht ab 20 Uhr im Festzelt bei „Electric-Carnival“ und DJ Timbo wieder die Post ab.

