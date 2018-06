Jülich/Düren.

Marketingstrategen suchen gern nach „Alleinstellungsmerkmalen“. Sie kurbeln den Verkauf an. Der Kreis Düren hat davon in den Bereichen Forschung, Industrie und Tourismus sicher durchaus Taugliches im Angebot, aber auch eines, dessen Tage gezählt sind. Er ist die einzige Gebietskörperschaft in Deutschland mit drei Braunkohletagebauen. Inden und Hambach liegen mittendrin, und bei Titz-Jackerath grenzt der Kreis auch noch an Garzweiler. Man braucht nicht viel Phantasie, um sich vorzustellen, dass das Düren-Jülicher Land in besonders starker Weise von einem vorzeitigen Ausstieg betroffen sein wird. Über einen solchen berät gerade die vom Bund eingesetzte Strukturkommission und soll bis Oktober zu einem Ergebnis kommen. Was dann?