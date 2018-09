Jülich - Neue Leiterinnen der Jülicher Jugendarbeit

Jülich. Schon seit längerer Zeit waren zwei Arbeitsfelder der offenen Jugendarbeit bei der Stadt Jülich unbesetzt. Nun stellen sich zwei junge Pädagoginnen der Herausforderung, Kindern und Jugendlichen zeitgemäße Angebote zu machen: Janina Koll und Christina Dymowski.

Grundsätzlich können Kinder ab sechs Jahren über Jugendliche bis hin zum jungen Erwachsenen bis 27 Jahre die kostenlosen offenen Treffs besuchen und Angebote mitgestalten. Oberstes Gebot bei allen Aktivitäten ist die Freiwilligkeit und Selbstbestimmtheit der Teilnahme. Die Besucherinnen und Besucher legen die Dauer ihres Aufenthaltes selbst fest, lediglich an die gemeinsam verabredeten Hausregeln müssen sie sich halten. Wegen der Sommerferien hatten alle Standorte gesonderte Öffnungszeiten.

Das haben die neuen Pädagoginnen genutzt, um sich gegenseitig und das pädagogische Netzwerk kennenzulernen. Ab dem neuen Schuljahr werden sie regelmäßig zusammenarbeiten und gemeinsame Projekte entwickeln. Obwohl sich die Arbeitsfelder an ähnliche Zielgruppen richten, unterscheidet sich die Arbeit in der Innenstadt und in den Dörfern.

Seit März ist die Mobile Jugendarbeit in Barmen, Bourheim und Koslar mit Christina Dymowski besetzt, teilt die Stadtverwaltung nun mit. In der Alten Schule in Barmen treffen sich überwiegend Kinder zwischen 6 und 14 Jahren. Manchmal sind bis zu 30 Kinder gleichzeitig da und sprengen fast das Raumangebot. Gut, dass es neben Kicker, Billard, Kreativangeboten, Gesellschaftsspielen, Kinder-Darts und -Basketball vielfältiges Material für Spiele im Freien gibt.

Jugendcontainer in Koslar

In Koslar kommen Jugendliche von 13 bis 17 Jahren in den Jugendcontainer an der Bürgerhalle. Tischtennis, Billard und Musik hören sind die Lieblingsbeschäftigungen der Besucher. Im Jugendcontainer wird auch häufig gemeinsam gekocht.

In Bourheim treffen sich Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 17 Jahren im Pfarrheim. Hier gibt es einen Multimediaraum mit Playstation, Kicker, Kreativangebote, Gesellschaftsspiele, Kinder-Darts und -Basketball sowie vielfältiges Material für Spiele im Freien. Während der Öffnungszeiten gibt es in allen Treffs kleine Snacks und Getränke.

Im Juli übernahm Janina Koll die Jugendheimleitung in der Bahnhofstraße, wie die Stadtverwaltung weiter informiert. Das Jugendheim bietet mit Trainingsraum, Tischtennis, Billard, Darts, Airhockey-Tisch, Kicker, Tischtennis, Internetcafé, Playstation und Küche vielfältige Möglichkeiten für ältere Kinder und Jugendliche. Turniere, Koch- und Kreativangebote oder einfach abhängen und chillen ist drinnen möglich. Regelmäßig wird ein gemeinsames Kochen angeboten. Gemeinsam mit den Besucherinnen und Besuchern werden weitere Aktivitäten geplant.

Der Hof bietet Flächen für Graffiti-Sprayer, Tischtennis sowie Basketball- und Fußballspielen. Hier soll als erste gemeinsame Aktion eine Chill-Ecke aus Paletten gebaut werden, freut sich Janina Koll. Interessierte Helfer sind herzlich willkommen.

Bustour am Donnerstag

Eine weitere Aktion startet am Donnerstag, 6. September. Dann können in Begleitung der Leiterin 40 Kinder und Jugendliche mit dem Jugendbus „Wilde 13“ für 9 Euro pro Person zum Phantasialand fahren. Die Tour startet um 14 Uhr am Jugendheim, Rückkehr ist gegen 19 Uhr. Anmeldungen sind ab sofort im Jugendheim erhältlich.

Die Fachberatung übernimmt das Amt für Familie, Generationen und Integration. Sozialpädagogin Elisabeth Fasel-Rüdebusch ist zuständig für den Kinder- und Jugendbereich sowie die Schulsozialarbeit und koordiniert die übergreifende Vernetzung der Einsatzstellen. Sie ist erreichbar unter Tel. 02461/63411 und per Mail unter EFasel@juelich.de.