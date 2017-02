Jülich.

Aschermittwoch 2019 ist Schluss: am 6. März. Dann schließt die Jülicher Stadthalle wohl für immer ihre Pforten. Das ist ein paar Wochen später als bislang gedacht (Ende 2018) und ein kleines Zugeständnis an die Vereine in der Stadt, vor allem die jecken Vereine. In den zwei Jahren bis zu diesem Stichtag soll Ersatz geschaffen werden – an anderer Stelle.