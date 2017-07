Siersdorf.

Ziemlich genau zwei Jahre und zwei Monate sind vergangen, seit die erste Mail geschrieben wurde, in welcher der Gedanke der Neuansiedlung einer Firma in Siersdorf erstmals formuliert wurde. Jetzt haben die beiden Firmen Getec Getriebetechnik, die bisher in Hückelhoven ansässig war, und GTSystem aus Alsdorf, ihren neuen, gemeinsamen Standort am Campus Aldenhoven in unmittelbarer Nachbarschaft der Testautobahn Aldenhoven Testing Center bezogen.