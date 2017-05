Jülich.

Dass am Ende ein klarer 6:2-Sieg für die Jülicher „Zehner“ im Spiel gegen die Viktoria aus Birkesdorf herausspringen würde, hatte „Zehner“-Coach Michael Hermanns vielleicht gehofft, aber natürlich kaum geahnt, denn bis vor dem Anpfiff hatten sich die Herzogstädter im heimischen Karl-Knipprath-Stadion in den letzten vier Spielen in erster Linie blamiert, hatten alle verloren.