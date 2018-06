Jülich: Fahrerflucht nach Unfall, Eschweiler verletzt

Jülich. Nach einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 238 ist einer der zwei Beteiligten flüchtig. Ein 20-Jähriger aus Eschweiler hatte angegeben, von dem Fahrzeug des Unbekannten abgedrängt worden zu sein. Sein Auto landete im Graben, der Mann kam mit Schnittverletzungen ins Krankenhaus.

Nach Angaben des 20-Jährigen war er gegen 14.45 Uhr auf der L238 in Richtung Jülich unterwegs, als er von dem überholenden und plötzlich ausscherenden Fahrzeug touchiert und abgedrängt wurde. Trotz Vollbremsung verlor der 20-Jährige die Kontrolle über sein Auto, kam nach links von der Fahrbahn ab, und rutschte mit dem Wagen in den Straßengraben, wo der seitlich liegend zum Stillstand kam. Dabei zog er sich Nackenschmerzen und Schnitte am Unterarm zu. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

Das Unfallbeteiligte entfernte sich unerkannt. Es soll sich um einen schwarzen Kleinwagen gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02421/9490 bei der Polizei in Düren zu melden.