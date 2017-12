Inden/Altdorf.

„Gleðileg jól“ wünscht man sich jedes Jahr in Inden/Altdorf auf isländisch frohe Weihnachten, und das nicht nur in der Pfarrersfamilie Müller-Thór. Tradition in der evangelischen Kirche ist nämlich ein vorweihnachtlicher musikalischer Leckerbissen aus Island, stets organisiert von Pfarrerin Sförn Müller-Thór.