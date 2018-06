Jülich - Musikalische Zeitreise zum Jubiläum des Frauenchors „Tonalita“

Jülich. Begonnen hat alles im Jahr 2008, zunächst mit den beiden Sopranistinnen Ursula Keuter und Brigitte Mainz mit Proben zur Stimmbildung bei Inge Duwe. Schon bald kamen Claudia Pützer (Mezzosopran) und Ulrike Werres (Alt) dazu. Schnell wurde auch ein Name gefunden: „Tonalita“ = italienisch für Tonleiter.

Na, ein bisschen Lolita war wohl bei der Namensgebung auch dabei! Gesungen wurde auf Gartenfesten, Geburtstagen, Hochzeiten und vielen anderen Gelegenheiten wie Gottesdiensten, Weihnachtsfeiern und diversen Konzerten. Seit 2011 wirkt „Tonalita“ auch bei den Lieder- und Theaterabenden der Gesellschaft „Frohsinn“ Stetternich mit.

2017 gestaltete „Tonalita“ eine Matinée in der Propsteikirche und wirkte solistisch bei der Aufführung des „Elias“ von Mendelssohn-Bartholdy mit. Anlässlich des zehnjährigen Bestehens lädt der Frauenchor „ Tonalita“ zu einer „Musikalischen Zeitreise“ in die Schlosskapelle nach Jülich ein. Das Konzert findet am Samstag, 30. Juni, ab 17 Uhr als Benefizkonzert für die Beratungsstelle für Frauen und Mädchen / Frauen helfen Frauen Jülich statt. Der Verein selbst veranstaltet an diesem Tag in seinen Räumen einen Flohmarkt in der Zeit von 10 bis 16 Uhr.

Krönender Abschluss

Als krönenden Abschluss dieses Tages freut sich „Tonalita“ darauf, musikalische Highlights der letzen zehn Jahre präsentieren zu können. Karten sind bei allen Ensemblemitgliedern erhältlich oder können telefonisch bei Ursula Keuter (Telefon 02461-621112) oder Ulrike Werres (Telefon 02463-993046) bestellt werden. Der Kartenpreis beträgt 10 Euro pro Person.