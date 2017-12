Jülich - Musikalische Kooperation des Duos Groß und Weigelt mit „Jazz4u“

Jülich. Das Abschlusskonzert des Jazzclubs Jülich ist ein musikalisches Unikat. Voraus ging eine zufällige Begegnung: Bei einem Jazzkonzert in Düsseldorf trafen Les Webb und Reinhold Wagner auf eine Sängerin, die sich spontan bereit erklärte, für ein Stück mit einzusteigen. Daraus entsprang die Idee, ein gemeinsames Konzert zu erarbeiten.

Am Freitag, 15. Dezember, um 20 Uhr ist es so weit: Die Kölner Sängerin Claudia Gross wird, begleitet vom Painisten Jan Weigelt und der Jülicher Band „Jazz4u“ ein Jazzkonzert in der Pulvermühle geben. Der Eintritt ist frei.

Claudia Groß begann ihre Ausbildung zur Sängerin im Popularbereich und baute darauf ein privates klassisches Gesangsstudium auf. Dazu kam ein Meisterkurs mit dem Themenschwerpunkt Gesang und Bewegung auf der Bühne.

Mit ihrem Pianisten Jan Weigelt baute sie ein umfangreiches Repertoire auf, quer durch die Genres Popmusik, Chanson, Musical, aber auch Klassik. Mit „Jazz4u“ will sie nun ihre sängerischen Qualitäten in den Jazz einbringen und vertiefen.

Jan Weigelt studierte an der Kölner Musikhochschule Klavier, Waldhorn, Theorie und Dirigieren. Neben Orchesterleitungen und Orchesterbearbeitungen von Kammermusikwerken und Popularmusik liegen weitere musikalische Schwerpunkte in der Tätigkeit als Klavierbegleiter, Kammermusiker und Ballettpianist. Ebenso ist er ein begehrter Arrangeur.

Auf die Zusammenarbeit im Jazz mit den Jülicher Freizeitmusikern von „Jazz4u“ freuen sich die Profis aus Köln. Ein abwechslungsreiches Programm hat man gemeinsam erarbeitet und die Musiker freuen sich auf ein neugieriges Publikum.