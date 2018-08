Kirchberg.

„Weest ihr noch, vröjere, wenn et Wäehr schön woar, da kroch me sich et ovends ene Stohl on satz sich drusse om Dürpel vür de Düür. So troov sich ovends de Nobeschaff, öm sich ze vezälle on Neuischkeete usszetuusche. So noh un noh koame se all us de Hüüse.“ An den Gesichtern rund eines Drittels der zum 15. Rheinischen Mundart-Nachmittag im Kirchberger Pfarrheim zahlreich erschienenen Gäste konnte man deutlich erkennen, dass sie wohl nicht mehr so recht „noch wussten“.