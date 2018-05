Mittelrheinliga: Borussia ohne „Schießpulver“ in Hennef auf verlorenem Posten Letzte Aktualisierung: 22. Mai 2018, 11:37 Uhr

Jülich. Am Tabellenbild in der Mittelrheinliga hat sich für Borussia Freialdenhoven nach dem Nachholspieltag an Pfingstsonntag nichts geändert. Trotz der 0:2-Niederlage beim FC Hennef 05 bleibt die Elf von Trainer Wilfried Hannes mit 45 Punkten Tabellenfünfter.