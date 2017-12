Rurdorf - Mitgliederversammlung des Rurdorfer Kirchenchors St. Pankratius

Rurdorf. Der Rurdorfer Kirchenchor St. Pankratius traf sich nach zweieinhalb Jahren erstmals wieder zu einer Mitgliederversammlung. Chorleiter Heinz-Josef Beyß begrüßte die anwesenden Sängerinnen und Sänger herzlich, insbesondere auch den geistlichen Präses, Pfarrer Konrad Barisch.

Er erinnerte an die ehemalige verdiente Vorsitzende Lisa Hogen, die im Juni 2015 zu Grabe getragen wurde. Der Kirchenchor steuerte seinen Gesang zur feierlichen Gestaltung der Auferstehungsmesse bei. Ihr und allen verstorbenen Chormitgliedern widmete die Versammlung eine Gedenkminute.

Viel Erfreuliches

Anschließend berichtete der Chorleiter von einer außerordentlichen Geschäftigkeit des Chores während der vergangenen zweieinhalb Jahre. Auf musikalischer Ebene sei viel Erfreuliches passiert. Dies dokumentieren im Schnitt 46 Chortermine pro Jahr, davon jeweils zwölf Auftritte. Den absoluten Höhepunkt bildeten dabei die beiden Konzerte im November 2016 in der Rurdorfer Pfarrkirche und im März in der Pfarrkirche Klinkum, bei welchen der Chor erfolgreich mitwirkte.

Im Juli folgte die fast ebenso bedeutende Teilnahme am Konzert des Kirchenchores Gereonsweiler-Welz in der Bürgerhalle Welz. Der Rurdorfer Chor erntete dort mit seinen teils beschwingten und attraktiven Vorträgen viel Beifall und eine entsprechend gute Resonanz. Auch Weihbischof Karl Borsch erteilte dem Chor nach seinen Liedvorträgen in der Bischofsmesse anlässlich einer Visitation großes Lob. Über die weiteren öffentlichen Chortermine berichtete später die Schriftführerin der Versammlung.

Eine Jubilarehrung stand auf dem Programm. Chorleiter Heinz-Josef Beyß machte es spannend. Er gab etliche Hinweise zur Identität der zu ehrenden Person: „Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm“ – beide Eltern seit vielen Jahren im Kirchenchor aktiv, beide Großeltern mütterlicherseits als Sänger/in im Kirchenchor, Gründerin des inzwischen wieder aufgelösten Kinderchor „Rurspatzen“ in Rurdorf, Sängerin der Floßdorfer Band „Rockdorf“.

Der Rurdorfer Kirchenchor dürfe sich glücklich schätzen, dass Daniela Sodekamp ihm inzwischen schon seit 25 Jahren einen besonderen Platz in ihrem Leben einräumt. Ohne ihr Singen im Sopran des Kirchenchors hätte sie sicherlich nicht Talent, Liebe und Ehrgeiz für eine solistische Ausbildung entdeckt. Diese kam inzwischen auch dem Kirchenchor des Öfteren zugute. Dass seine Auftritte dadurch variabler und attraktiver wurden, sei nicht zu verhehlen.

Ihre Aktivitität in derart verschiedenen Genres – Rockband und Kirchenchor – bereite Daniela keine Probleme. Heinz-Josef Beyß hofft, dass ihm diese feine, weiche und runde Sopranstimme noch lange zur Verfügung steht.

Petra Grewe, Teamleiterin des Vorstandteams, Schriftführerin und Kassiererin des Kirchenchores, gab die höchst erfreulichen Zahlen des Kassenberichts bekannt. Auf Antrag der Kassenprüfer Hermann Spelthann und Wolfgang Tretter, die der Kassenführung das Testat „sauber und korrekt“ erteilten, wurden Kassiererin und der gesamte Vorstand entlastet.

Tolle Qualität

Pfarrer Barisch lobte den Kirchenchor mit seiner tollen Qualität als Bereicherung der Pfarrgemeinde Rurdorf. Der Chor habe sehr gut gearbeitet und sehr erfreuliche Leistungen erbracht. Die guten Leistungen seien vor allem auch der Treue der Sänger und Sängerinnen zum Chor zu verdanken. Mit der seines Erachtens sehr professionellen Chorleitung habe er keinerlei Abstimmungsprobleme. „Weiter so!“

Heinz-Josef Beyß blickte optimistisch zumindest in die absehbare Zukunft seines Chores. Der Altersdurchschnitt sei noch nicht so hoch. Im laufenden Jahr absolvierte der Chor problemlos einmal zwei Auftritte an zwei aufeinander folgenden Tagen und ein andermal sogar einen Doppelauftritt in verschiedenen Orten an einem Tag. Er sei zuversichtlich, dass der Chor die „Musica sacra“ auf absehbare Zeit hochhalten kann. Es wäre sehr schade, wenn sich dieser Chor nicht noch möglichst oft „in die Herzen des Publikums“ singen könnte.

Zuwachs erwünscht

Die Rurdorfer Kirchenchorsänger und -sängerinnen und ihr Chorleiter würden sich sehr freuen, wenn der Chor Zuwachs bekäme, ob mit oder ohne bereits erlangter Chorerfahrung. Verstärkung kann der Chor jederzeit gut gebrauchen. Er probt grundsätzlich jeden Montag ab 19 Uhr, im Winter im Rurdorfer Pfarrhaus, zu den übrigen Jahreszeiten in der Kirche.