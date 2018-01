Linnich - Mit Köpfchen Energie und Ressourcen einsparen

Linnich. Vier Auszubildende der SIG Combibloc in Linnich haben mit ihrer Projektarbeit „Wasseraufbereitungsanlage und Photovoltaik“ den 2. Platz bei einem Wettbewerb der IHK Aachen belegt.

Der Wettbewerb wurde im Rahmen einer Qualifizierungsinitiative der IHK Aachen angeboten. Dabei konnten sich Azubis aus dem Bezirk der IHK Aachen zu „Energie Scouts“ qualifizieren lassen. Bei der SIG nutzten Dana Tews (Auszubildende zur Mechatronikerin), André Alves Martins (Auszubildender zum Industriemechaniker), Tobias Frings (Auszubildender zum Elektroniker) und Daniel Ufimzew (Auszubildender zum Packmitteltechnologen) diese Chance.

In drei ganztägigen Workshops lernten die Teilnehmer die Grundlagen der Energieeffizienz kennen und erhielten Anregungen für die Umsetzung in der Praxis. Mit der Unterstützung von Projektpaten entwickelten sie im Anschluss eigene Projekte, um Energie und Ressourcen im eigenen Unternehmen zu sparen.

Das Projekt der vier Auszubildenden der SIG setzte beim Wasser- und Stromverbrauch an. Um den Verbrauch von Wasser zu senken, der beispielsweise in einer der Linnicher Produktionshallen bei Testabfüllungen anfällt, und den Verbrauch möglichst klimaneutral zu halten, schlugen die Energie-Scouts den Einsatz einer Wasseraufbereitungsanlage vor. Für die Stromversorgung regten die Azubis eine Photovoltaikanlage an.

Die drei besten Umweltprojekte der jungen Energie-Scouts wurden bei der IHK Aachen von einer Fachjury ausgezeichnet. Das Team der SIG kam auf den zweiten Platz. „Die Präsentationen der Energie-Scouts zeigen: Auszubildende können viel bewirken“, sagte IHK-Hauptgeschäftsführer Michael F. Bayer während der Urkundenübergabe. „In den Teams sind konkrete Projekte zur Einsparung von Energie und Ressourcen zustande gekommen, was die Kosten in den Ausbildungsbetrieben nachhaltig senkt.“

Herbert Reis, Leiter der gewerblichen Ausbildung bei SIG, ergänzt: „Ich gratuliere unseren Azubis herzlich zu diesem Erfolg, der ganz im Sinne unseres ‚Way Beyond Good‘ ist. So bezeichnet SIG den Weg und den Anspruch, über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg ‚Net Positive‘ zu werden, also mehr für die Umwelt und die Gesellschaft zu tun, als in Anspruch zu nehmen. Derzeit wird geprüft, ob und wie die Vorschläge unserer neuen Energie-Scouts umgesetzt werden können.“ Mit ihrem zweiten Platz haben sich die vier Auszubildenden der SIG für die Teilnahme an der Bundesausscheidung qualifiziert, die 2018 in Berlin stattfindet.