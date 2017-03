Mit der VHS zum eigenen Fotobuch

Linnich. Die Möglichkeiten, digitale Bilder zu präsentieren, beschränken sich nicht nur auf den PC: Fotobücher oder mit den eigenen Bildern bedruckte Kalender, Poster, Tassen, Kissen und dergleichen sind schöne Erinnerungen und eine ganz persönliche Geschenkidee.

Die VHS Jülicher Land bietet ab Dienstag, 7. März, ein Seminar zur Erstellung von Fotobüchern und weiteren Fotoprodukten unter der Leitung von Gunnar Schmitt an. Dieses findet an fünf Terminen jeweils dienstags von 10 bis 12.15 Uhr im EDV-Raum der VHS in der Grundschule in Linnich statt.

Die Teilnehmenden gestalten Seite für Seite aus eigenen Reise-, Hobby- oder Familienfotos einen persönlichen Fotobildband und Anderes und erlernen so schrittweise den Umgang mit der CEWE-Bearbeitungssoftware. Zum Abschluss können die erstellten Entwürfe an das Fotolabor geschickt und die Fotoprodukte dort erstellt werden.

Anmeldung und weitere Informationen mit Angabe der Kurs-Nummer Z03-160 unter der Telefonnummer 02461/63219/-20/-31 oder www.vhs-juelicher-land.de.