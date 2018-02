Barmen - Mit der Frauengemeinschaft Barmen-Merzenhausen in den Dschungel

Barmen. Für die Frauensitzung war die Schützenhalle in Barmen in einen Dschungel verwandelt worden. Als Forscher verkleidet und unterstützt von einer Horde Affen zogen die Protagonisten der Frauengemeinschaft Barmen-Merzenhausen in die Halle ein.

Ein Tanz aller Mitwirkenden stimmte auf das Thema ein, bevor das Programm startete. Angela Hachenberg führte gewohnt souverän durch das abwechslungsreiche Programm.

Der erste Programmpunkt war ein Auftritt der „Sweethearts“, des Tanzpaares Abby und Manuel, des kleinen Tanzmariechens Dilay und der „Showhasen“. So viele tanzende Kinder sorgten gleich für gute Stimmung. Obwohl es Februar war, sorgte ein Sketch über einen nadelnden Weihnachtsbaum für viele Lacher. Die Hühner einer Legebatterie sehnten sich nach einem Hahn und ein Zwiegespräch lud die feiernden Frauen ein, ein Gespräch unter Kindern zu belauschen. Danach war die Bühne frei für den Auftritt der „Traumtänzer“ aus Inden/Altdorf. Das Männerballett riss mit seinem kraftvollen Tanz wieder die Frauen von den Stühlen.

Publikum sang mit Präsident Pepe

Super gesungen hat danach Pepe, der singende Präsident der KG „Bärmer Sandhase“. Schon seit einigen Jahren bei der Frauengemeinschaft auf der Bühne, schmetterte er bekannte Karnevalslieder, und das Publikum sang mit. Weiter ging es im Programm mit dem Solomariechen Pauline und den „Ladys in Jeck“. Barmen und Merzenhausen dürfen stolz sein, so viele tanzende Frauen in ihren Reihen zu haben. Es ist ein toller Anblick, auf der Bühne die rot-weiße Gruppe tanzen zu sehen.

Annemarie erzählte in ihrer Büttenrede über die Probleme mit dem Gatten. Im Anschluss wurde die Bühne von einer Gruppe Senioren mit Stock und Rollator bevölkert. Zu fetziger Musik zeigten die „Seniorinnen“ ihr Können. Da muss wohl keiner Angst vor dem Alter haben.

Sportlich ging es weiter mit dem Tanz der gemischten Garde und dem Männerballett aus Barmen, den „Drieschboys“. Ein bisschen Yoga und eine Geburtstagsfeier rundeten das Programm ab, bevor die „Bremsklötz“ die Halle zum Sieden brachten.

Da gab es für die Frauen kein Halten mehr. Es saß keiner mehr auf dem Stuhl. Eine Sitzung, die Lust auf eine Wiederholung im nächsten Jahr macht.