Michaela Bär ist Landesmeisterin mit dem Luftgewehr

Inden/Altdorf. Der Rheinische Schützenbund (RHL) schoss am Wochenende in Frechen seine Landesmeister in der Disziplin Luftgewehr Auflage aus. Von Freitag bis Sonntag ermittelten hier über 1000 Schützen die Meister in der Altersklasse und den Seniorenklassen A-C. Mit dabei waren auch 19 Schützen der Pankratius Sportschützen Inden/Altdorf.

„Seit diesem Jahr werden die Ergebnisse auf Zehntel gewertet. Das heißt, der höchste Schusswert ist nicht mehr einfach nur eine Zehn sondern eine 10,9“, berichtet der erste Vorsitzende Gottfried Crützen. „Diese Änderungen wurden nötig, da zu viele Schützen bei 30 Schuss exakt 300 Ringe schossen, und es somit schwer wurde, den Sieger zu ermitteln.“

An diesem heißen Wochenende konnten besonders die Inden/Altdorfer in der Altersklasse am Sonntag auftrumpfen. Nachdem sich zunächst Jochem Herper (313,6 Ringe), Hermann Riesen (313,8) und Jochen Schmitz (313,6) gemeinsam die Silbermedaille in der Mannschaftswertung gesichert hatten, eroberten die Damen mit den Schützinnen Birgit Wiggers (313,3), Michaela Bär (316,6) und Petra Frohn (310,2) den dritten Platz.

Michaela Bär legte mit 316,6 Ringen ein so starkes Ergebnis hin, das keine der anderen Schützinnen an diesem Tag überbieten konnte und sicherte sich somit den Landesmeistertitel in der Einzelwertung.

Vorzeigbar

Auch die Ergebnisse der anderen Schützen konnten sich sehen lassen. Bei insgesamt über 200 Startern in der Herrenaltersklasse kämpften sich Hermann Riesen (Platz 17), Jochen Schmitz (Platz 19), Jochem Herper (Platz 20) und Frank Schumacher (Platz 30) weit nach vorne. Auch in der Damenaltersklasse wurden bei 125 Startern sehr gute Platzierungen erreicht. So kam Birgit Wiggers auf Platz 10, Petra Frohn auf Platz 27 und Anita Mengel Platz 99.

Einzelwertung:108.Hans-Peter Lagraff, 306,1; 186. Manfred Kutsch, 285,4, beide Senioren B; 30. Karl-Heinz Koch, 309,8; 88.Hans Peter Bings, 305,0, beide Senioren C; 19.Horst Bär, 314,0; 26.Willi Hack, 313,4; 55.Siegfried Nitschke, 312,3; 70.HerbertJankowski, 311,3; 138.Willi Zander, 308,1; 159.Ulrich Kalz, 307,2; 290.Detlef Frohn, 296,0, alle Senioren A; 17. Hermann Riesen, 313,8; 19. Jochen Schmitz, 313,6; 20. JochemHerper, 313,6; 30. Frank Schumacher, 312,4, alle Herren-Altersklasse; 1. Michaela Bär, 316,6; 10. Birgit Wiggers, 313,3; 27.Petra Frohn, 310,2; 99. Anita Mengel, 299,2, alle Damen-Altersklasse.

Mannschaftswertung: 66. Kutsch, Lagraff, Koch, 901,3, Senioren B; 19.Bär, Nitschke, Zander,934,4, Senioren A; 23.Hack, Jankowski, Kalz, 931,9, Senioren A; 2. Herper, Riesen, Schmitz, 941,0, Herren-Altersklasse: 3. Wiggers, Bär, Frohn, 940,1, Damen-Altersklasse.

Für die Jugendabteilung der Pankratius-Sportschützen geht die Landesmeisterschaft am 1. Und 2. Juli mit dem Luftgewehr-3-Stellung (kniend, liegend, stehend) auf der Anlage der Pankratius Sportschützen Inden/Altdorf weiter. Das Wochenende danach, am 8. Und 9. Juli, findet das Vereins-, Kreis- und Bezirkssommerfest auf dem Jugendzeltplatz in Monschau Dreistegen statt, natürlich mit zünftiger Nachtwanderung und Lagerfeuer.