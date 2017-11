Michael Kommoss ist neuer Leiter des Mechatronikzentrums in Jülich

Jülich. Das Mechatronikzentrum der Bundeswehr Jülich (MechZBw Jülich) hat einen neuen Leiter: Oberstleutnant Michael Kommoss. Oberst Uwe Richard Fröhlich, Kommandeur der ortsfesten logistischen Einrichtungen der Bundeswehr, übertrug ihm bei einem Festakt diese Aufgabe.

Fröhlich erinnerte an den Beginn der Instandsetzung von Bundeswehrmaterial in Jülich 1961 mit der Aufstellung des Instandsetzungsbataillons 961. Das Jülicher Zentrum gehört zu den sogenannten ortsfesten logistischen Einrichtungen der Streitkräftebasis.

Primäre Aufgabe ist die tiefgreifende System- und Baugruppeninstandsetzungen von Radfahrzeugen verschiedenster Art. Aufgrund der angestrebten Verbesserung der materiellen und finanziellen Ausstattung der Bundeswehr wird auch das Mechatronikzentrum in Zukunft weiter wachsen. Oberst Fröhlich dankte dem scheidenden Leiter Ralf Weisen und allen Angehörigen des Werkes für die Mitgestaltung an der Neuausrichtung.

Michael Kommoss war die letzten Jahre in der bundeswehreigenen HIL GmbH tätig war, bevor er als Soldat zur Bundeswehr zurückkehrte. Zu vor war er unter anderem an der Technischen Schule in Aachen als Inspektionschef und von 1999 bis 2001 als stellvertretender Bataillonskommandeur in Unna beim Instandsetzungsbataillon 7 tätig. Dabei war er mit Teilen des Bataillons im Auslandseinsatz KFOR.