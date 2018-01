Siersdorf.

Wenn am heutigen 2. Januar der Siersdorfer Allgemeinmediziner Dr. Josef Ritterbeck mit seiner Praxis in der Pützgracht auf eine 30-jährige Tätigkeit in der Patientenbetreuung zurückblicken darf, dann ist das sowohl für seine Familie wie auch für die Bevölkerung ein denkwürdiger Tag.