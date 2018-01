Mann greift im Jülicher Nordviertel sieben Mal unvermittelt an Von: Guido Jansen

Letzte Aktualisierung: 4. Januar 2018, 17:56 Uhr

Jülich. Einem Mann aus Jülich wird zur Last gelegt, seit dem 25. Dezember im Nordviertel sieben Menschen angegriffen und niedergeschlagen zu haben. Das teilte die Polizei gestern auf Nachfrage mit. Der erste Vorfall von vorsätzlicher einfacher Körperverletzung ereignete sich am ersten Weihnachtstag, der jüngste am frühen Mittwochabend.