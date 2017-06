Mangelnde Übung: Keiner ohne Fehlerpunkte im Fahrrad-Parcours

Jülich/Niederzier. Nach dem Starkregen am Vormittag trafen sich 18 Jungen und Mädchen von 8 bis 13 Jahren mit ihren Fahrrädern und dem Radhelm bei Sonnenschein auf dem Schulhof der Katholischen Grundschule in Huchem-Stammeln, wo die Verkehrswacht Jülich schon den Parcours des ADAC-Jugendfahrradturniers aufgebaut hatte.

Anfahren, Spurbrett, Kreisel, Spurwechsel, Slalom und Bremstest erforderten viel Geschick bei der Radbeherrschung, Tempo war hier nicht gefragt, um keine Fehler zu machen. Es wurde deutlich, dass Kinder ihre Räder von Jahr zu Jahr schlechter im Griff haben, weil sie wohl weniger Übung haben.

So wurden die Parcoursaufgaben eine Stunde lang geübt, bevor bei der abschließenden Wertungsfahrt das Können geprüft wurde. Kein Kind schaffte die Stationen ohne Fehlerpunkte. Nur einem Mädchen gelang es, am Kreisel die Kette wieder auf dem Magnetpunkt abzulegen. Bei der Siegerehrung gab es in drei Altersgruppen Urkunden für alle und Medaillen für die drei Erstplatzierten.

Während des Turniers wurden die Kinder von der Verkehrswacht mit Getränken versorgt. Mit dem Fahrradturnier will die Verkehrswacht Jülich die Sicherheit der Kinder im Straßenverkehr verbessern, wenn sie ihre Räder besser beherrschen.

Die Verkehrswacht dankte zudem der KGS Huchem-Stammeln für die werbende Unterstützung dieses Turniers.