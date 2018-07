Jülich.

Auch im tropischen Sommer blieben die „Märchenträume“ in Kombination mit dem Zoofest ein Besuchermagnet. 27 Märchenlesungen, darunter 21 verschiedene, fanden an neun idyllischen Orten im Brückenkopfpark statt. Höhepunkt im Märchenreigen war „Max und die Zauberfee“ in neuem Glanz.