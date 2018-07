Jülich.

Es wird zum 10. Mal so richtig märchenhaft im Jülicher Brückenkopf-Park am Sonntag, 9. Juli. Von 11 bis 17 Uhr haben Besucher die Gelegenheit, auf verwunschenen Pfaden durch den Park zu wandeln, wo an ausgewählten Orten stilvoll gekleidete märchenhafte Vorleser oder adrett gewandete Vorleserinnen auf ihre Zuhörer aller Altersklassen warten.