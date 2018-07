Lucherberg - Lucherberg feiert 65. Hahnenkönigspaar

Lucherberg.

Die IG Kirmes Lucherberg lud am Wochenende zur traditionellen Dorfkirmes ein. Im Mittelpunkt stand die Hahnenkönigin Michaela Rosarius in Begleitung ihres „Prinzgemahls“ Reinhold Rosarius. Bereits zum 65. Mal wurde damit in Lucherberg ein Hahnenkönig proklamiert, wobei längst keine Tiere mehr zu Schaden kommen.