„Lokale Allianz für Demenz“: Ministerium lobt Jülicher Aktivitäten

Jülich. Im Herbst 2014 gründete sich in Jülich unter städtischer Federführung das Aktionsbündnis „Lokale Allianz für eine demenzfreundliche Stadt Jülich“. Gemeinsam möchten die lokalen Bündnispartner aus den Bereichen Pflege, Medizin, Forschung, Beratung, Selbsthilfe und Ehrenamt die Lebenssituation der von einer Demenz Betroffenen und ihrer versorgenden Angehörigen dauerhaft verbessern.

Kontaktadresse für weitere Informationen Informationen zum Aktionsbündnis „Lokale Allianz für eine demenzfreundliche Stadt Jülich“ sind zu erhalten im Amt für Familie, Generationen und Integration, Telefon 02461- 63-239 (Beatrix Lenzen), E-Mail: BLenzen@juelich.de.

Die Stadt Jülich wurde im September 2014 aufgenommen in das Bundesmodellprogramm der „Lokalen Allianzen für Menschen mit Demenz“. Innerhalb des zweijährigen Förderzeitraumes fanden viele Informationsveranstaltungen für Betroffene, Angehörige, professionelle und ehrenamtliche Kräfte, aber auch für viele am Thema Interessierte in Jülich statt. Insbesondere die Schulungen verschiedener Berufsgruppen zu Umgang und Kommunikation bei Demenz haben ein breites Spektrum an Teilnehmerinnen und Teilnehmern erreicht.

In 2014 und 2016 wurde der „Jülicher Aktionstag Demenz“ als große Tagesveranstaltung ausgerichtet. Hier präsentierten sich die lokalen Akteure an Informationsständen. Interessante Vorträge gaben Einblick in das Leben mit Demenz, informierten über unterschiedliche Aspekte des Themas und zeigten vielfältige Unterstützungsmöglichkeiten für Betroffene und ihre versorgenden Angehörigen auf.

2015 veranstaltete die Stadt unter Federführung des Amtes für Familie, Generationen und Integration ein abwechslungsreiches Programm zum Welt-Alzheimertag mit Workshops, Vorträgen und einer Theateraufführung für Menschen mit und ohne Demenz. Die Sensibilisierung einer breiten Öffentlichkeit für das Thema „Leben mit Demenz“ ist somit im Förderzeitraum gelungen.

Der diesjährige „Jülicher Aktionstag Demenz“ war zugleich die Abschlussveranstaltung für das vom Bundesfamilienministerium bis zum 31. August geförderte Projekt „Lokale Allianz für Demenz“. Kornelia Folk, Referentin im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, war der Einladung in die Zitadelle sehr gerne gefolgt und lobte in ihrem Grußwort ausdrücklich das Engagement der Stadt und ihrer Akteure für von Demenz Betroffene und ihre Familien.

„Als Sie sich 2014 für die Teilnahme am Bundesprogramm ‚Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz‘ beworben haben, überzeugten Sie als Stadt mit Ihrem Konzept, und wie wir heute sehen, überzeugen Sie inzwischen auch mit Ihren ganz konkreten Umsetzungen“, so Folk, „Damit sind Sie unter den Kommunen in Deutschland vorbildlich aufgestellt und haben Ihre bisher geleistete Arbeit auf zukunftsfähige Beine gestellt.

Deshalb gilt an dieser Stelle mein besonderer Dank Bürgermeister Axel Fuchs und Ihren Entscheidungsgremien, dem Stadtrat und dem Verwaltungsausschuss. Den Beschluss zu fassen, eine demenzfreundliche Stadt zu werden, war mutig und klug. Sie haben das Thema für Ihre Stadt frühzeitig erkannt und übernehmen die Verantwortung zum Wohle der hier lebenden Menschen, die mit der Erkrankung Demenz konfrontiert sind. Jülich ist ein herausragendes Beispiel.“

Bürgermeister Axel Fuchs sieht eine zunehmend zentrale Aufgabe des Gemeinwesens in der Versorgung, Begleitung und Betreuung, aber auch in der gesellschaftlichen Teilhabe dementiell veränderter Menschen in der Mitte der Gesellschaft. „Der demografische Wandel führt auch in Jülich in den nächsten Jahrzehnten zu einem Anstieg der von einer Demenz Betroffenen. Darum werden wir auch nach Beendigung der Förderung durch das Bundesministerium in Jülich die ‚Lokale Allianz für Demenz‘ fortführen und uns gemeinsam mit den zahlreichen Kooperationspartnern für eine Verbesserung der Lebensumstände Betroffener einsetzen“, erklärte Bürgermeister Axel Fuchs.

Das Amt für Familie, Generationen und Integration wird zukünftig weiterhin die Federführung für die Moderation des Aktionsbündnisses übernehmen unter Einbindung der Betroffenen, ihrer Angehörigen und der lokalen Akteure.